Sampdoria, Pirlo: "Kasami e Benedetti dal 1' a Cittadella. Mercato? Fatichiamo a fare acquisti, ma un difensore ci tornerebbe utile"

Trasferta veneta per la Samp, che domani alle 16.15 affronta al Tombolato in Cittadella. Blucerchiati in serie negativa da 4 partite e Pirlo sa che c'è bisogno di altro: "Abbiamo fatto buone prestazioni, ma comunque dobbiamo invertire la rotta: serve fare punti. Dobbiamo lavorare sui dettagli e domani siamo pronti a fare una battaglia contro una squadra che gioca bene e sfrutta al meglio le situazioni da fermo. Certo che guardiamo la classifica: le squadre dietro stanno vincendo, ma pensiamo a noi stessi perché se vinciamo non dobbiamo dar conto a nessuno"

Sui giocatori in dubbio: "Kasami e Benedetti ci saranno e partiranno dall'inizio, Alvarez sarà utile a gara in corso. Pedrola sta continuando il recupero, tornerà a Bogliasco la prossima settimana. Presto riabbracceremo anche Borini. Vieira ed Esposito, comunque, saranno a disposizione prima di loro"

Sul mercato: "Sappiamo di far fatica a fare acquisti, come in estate. In difesa siamo pochi e sicuramente un calciatore in più ci darebbe respiro. In avanti per ora restiamo così, ma non sappiamo mai cosa può accadere: se ci saranno occasioni, le valuteremo. Chi lavora sul mercato lo fa giorno e notte".