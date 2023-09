Sampdoria, Pirlo inquadra il Parma: "Affrontiamo una squadra collaudata, ma vogliamo uscire dal momento difficile"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa prima della partenza per Parma, dove i suoi ragazzi affronteranno i ducali. Serve reagire dopo la terza sconfitta consecutiva in casa patita contro il Cittadella, finora nelle due gare esterne i blucerchiati hanno ottenuto 4 punti, tra Terni e Cremona.





"Una bella partita da giocare contro una grande squadra che sta facendo molto bene ed è collaudata. Noi siamo sereni e consapevoli che affronteremo un gruppo con qualità, ma vogliamo uscire da questo momento non facile".





Sul gioco proposto: "Bisogna sempre cercare di portare in campo le proprie idee. Abbiamo cercato di creare una squadra che possa giocare dall'inizio, dipende dalle partite ma la nostra intenzione è cercare di fare partite. Penso che costruire da dietro, oltre che essere più bello da vedere, sia importante per cercare gli spazi in avanti quando squadra ti viene a prendere".





Il momento non è dei migliori: "Ci siamo confrontati anche dopo il Cittadella. Li ho fatti parlare per vedere quali fossero le difficoltà che affrontavano in questo momento e capire la situazione mentale. Abbiamo lavorato bene in settimana, sono fiducioso. Sappiamo il momento e ne vogliamo uscire. Ci aspettiamo molto anche dai giocatori più esperti, con centinaia di partite in Serie A alle spalle. Devono essere l'esempio per dare sicurezza ai giovani che invece sono alla prima esperienza".





Su Esposito e De Luca: "Hanno recuperato, si sono allenati con la squadra. Verranno con noi a Parma avremo qualche soluzione in più a gara in corso. Non avranno tanti minuti nelle gambe, ma è importante averli recuperati".





Pressione sulle spalle: "Le aspettative le abbiamo sempre dichiarate sempre sin dall'inizio, Siamo stati chiari, sappiamo che dobbiamo fare meglio e la pressione è normale che ci sia. Sappiamo qual è il percorso, sappiamo le difficioltà ma l'importante è che andiamo tutti in un'unica direzione e pensiamo di uscire da questo momento insieme".





I tifosi non faranno mancare il loro supporto neanche al Tardini: "Siamo contenti perchè ci hanno sempre dato grande appoggio e lo faranno come sempre. Abbiamo un debito verso di loro e dobbiamo ripagarli facendo prestazioni e portando punti per la nostra classifica. Sarà un bel clima, in uno stadio pieno. Sono le partite che tutti vorrebbero giocare".





Sul modulo: "Giochiamo sempre con la difesa a quattro, cosa provata fin dall'inizio e continueremo a farlo. Come sempre, in base all'avversario si può variare".





Sull'inserimento di Facundo Gonzalez: "viene da un campionato diverso. E' un ragazzo giovane che deve un po' adattarsi alle metoddigie di lavoro, sia fisiche che tecniche. Stiamo cercando di portarlo, con sessioni individuali, ad essere un giocatore che giochi partite di livello. Ma lo vedremo presto perchè è un ragazzo intelligente con voglia di dimostrare, deve imparare alcune situazioni e mettere dentro un po' di fisicità"