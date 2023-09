Sampdoria, Pirlo: "Guardiamo avanti, a Cremona dimostriamo chi siamo. Mercato chiuso"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vigilia di campionato per Andrea Pirlo: dopo le due sconfitte interne contro Pisa e Venezia, la sua Sampdoria è attesa dalla difficile trasferta di Cremona. Ecco le dichiarazioni del tecnico blucerchiato: "Il passato ormai è andato, dobbiamo guardare avanti e ripartire dai 70 minuti fatti bene col Venezia. Abbiamo analizzato gli errori, i ragazzi hanno capito e sono fiduciosi. Affrontiamo una squadra forte con qualità ed esperienza, sarà una partita difficile ma giocheremo a viso aperto. Abbiamo la possibilità per fare male. Ballardini è esperto, allena da molti anni. Quest’anno vuole tornare in Serie A con la Cremonese, ha giocatori offensivi bravi e tanta scelta. Hanno preso anche Coda, un giocatore importante per la categoria. Ma noi ci preoccupiamo di noi stessi, di quello che vogliamo essere".





Sulla lotta promozione: "Conoscevo l’obiettivo della società, ossia di salvare il club e iniziare un progetto giovane. Proveremo ad andare in Serie A in uno o due anni, noi dobbiamo provarci fin da subito perché siamo la Sampdoria. Daremo il 100%, ma il progetto è a lungo termine e tutti i giovani potranno crescere".





Sul calciomercato: "Ormai è chiuso, siamo a posto così. Il gruppo che abbiamo scelto è questo, andrà avanti. Siamo fiduciosi verso tutti, dobbiamo solo lavorare".





La convocazione in Under 21 di Panada e Ghilardi: "È la prima convocazione Under 21, siamo contenti per loro. Stanno dimostrando il loro valore, ma deve essere un punto di partenza. Essere convocati in Under 21 è un grande obiettivo, ora devono portare avanti il loro lavoro. Sono ragazzi seri".





Tema infortunati: "Esposito è a disposizione, mentre De Luca non ce la fa a recuperare. Depaoli viene con la squadra. Tutti gli altri stanno bene e sono pronti. L’importante è chiudere bene prima della sosta per lavorare con positività".