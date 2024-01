Sampdoria, Pirlo: "Con il Venezia ci siamo complicati la vita da soli, partita difficile da commentare"

Andrea Pirlo commenta la sconfitta patita a Venezia, in una partita che la Sampdoria ha giocato in inferiorità numerica per oltre un tempo.

"Partita difficile da commentare per tanti episodi - le parole del tecnico blucerchiato - Siamo rimasti in dieci complicandoci tutto da soli, facendo errori di valutazioni e singoli. Eravamo riusciti a riprenderla già nel primo tempo, ma purtroppo non abbiamo tenuto. Purtroppo siamo questi, pochi a livello numerico, senza la possibilità di cambiare nel secondo tempo mettendo un difensore in più. La squadra ha fatto il massimo, bisogna fare i complimenti a tutti perchè non era facile rimanere in partita in queste condizioni. Ora andiamo avanti, avremo un giocatore in meno perchè Benedetti sarà squalificato, ma teniamo alta la testa. Lo spirito è stato ottimo, non ho niente da rimproverare. Dobbiamo combattere ogni partita per cercare di invertire la rotta".