Sampdoria, Pirlo: "Con il Sud Tirol partita da dentro o fuori, bisogna partire subito forte"

"Finalmente iniziano le partite vere, c'è tanto entusiasmo di cominciare. Affronteremo una squadra di categoria che l'anno scorso ha fatto molto bene. Noi siamo ancora in costruzione, per ora sono contento del lavoro svolto dai giocatori, hanno messo tutti grandissimo entusiasmo e impegno e non posso che fare i complimenti a tutti. Come ogni partita di coppa Italia sarà da dentro o fuori e bisognerà partire subito forte".

Lo ha detto Andrea Pirlo in vista dell'esordio ufficiale della Sampdoria lunedì alle 18 al "Ferraris" in Coppa Italia contro il Sud Tirol, partita valida per i 32esimi di finale della Coppa Italia.

L'allenatore della Sampdoria ha aggiunto: "Pedrola si è allenato ieri per la prima volta, veniva da qualche giorno in cui era stato fermo. Le sensazioni che ha dato ieri sono quelle di un ragazzo di grandi qualità che ha grande voglia di dimostrare il suo valore e che viene da una grande cantera. Gli altri sono arrivati ieri e non si sono ancora allenati".

Su Borini: "L'abbiamo preso per fare l'esterno".

Sui portieri: "Stankovic è venuto per giocare, è un ragazzo di grande potenzialità. Ha fatto due campionati da titolare in Olanda e ha fatto un pre campionato di livello con l'Inter. È arrivato con grande voglia e si è messo subito a disposizione dello staff. Decideremo in vista di lunedì, ma il portiere titolare della Samp sarà lui".

Sui tifosi: "Hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia, soprattutto nei momenti difficili. Lunedì ci sarà gente che si aspettano subito grande impegno e cercheremo di non deluderli".

Sul mercato: "Siamo in contatto con la società e stiamo mettendo a punto il tutto. Sappiamo i ruoli in cui ci mancano i giocatori e stiamo lavorando assieme alla società per inserire le pedine giuste".

Sugli infortunati: "Ricci a parte e gli altri a disposizione".

Feeling con la tifoseria: "I nostri tifosi sono sempre molto vicini alla squadra, poi la fiducia si conquista con i risultati. Dobbiamo farlo in fretta, abbiamo un grande dovere verso di loro".

Sulla Serie B: "Ho bellissimo ricordi del mio primo campionato in B. Avevo 17 anni e avevo giocato molto, con l'apice della vittoria del campionato con la squadra della mia città. La nostra è una squadra composta da tanti giovani che hanno la possibilità di confrontarsi con giocatori più esperti. Qualcuno andrà via per giocare, per un allenatore le scelte comprendono anche queste, ma meriterebbero tutti di avere una chance".

Su Bisoli che dice che la Samp è favorita per la A: "Per chiunque ci affronterà la Samp sarà la squadra contro cui si darà sempre qualcosa in più. A Bisoli mi legano ottimi ricordi, sarà un piacere incontrarlo di nuovo".

Sul mercato: "Esposito lo stiamo seguendo, è uno dei giocatori che stiamo valutando. Stiamo lavorando per diversi profili e cercheremo di fare il meglio per allestire una squadra già competitiva, integrandola. Mancheranno ancora 3/4 giocatori, ora iniziano le partite che contano e poi tireremo le somme".

Pedrola e Delle Monache: "Li vedo molto bene insieme, poi cercheremo di capire come potremo integrare al meglio le loro caratteristiche".

De Luca: "Ha avuto problemi fisici, ma ora si sta allenando bene e avrà le sue chances. Pedrola verrà sicuramente in panchina".