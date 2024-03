Sampdoria, Pirlo: "Brutto approccio, ma gran reazione. Playoff? Cambiato poco perchè dietro hanno fatto punti, dobbiamo dare continuità"

La Sampdoria è tornata alla vittoria in casa dopo 3 mesi: il 2-1 sull'Ascoli è valso l'aggancio alla zona playoff per la prima volta da inizio campionato.

Andrea Pirlo applaude i suoi dopo la partita vinta: "Importantissima per l'autostima dopo la vittoria di Piacenza. Era la prima partita da presidente di Manfredi. C'era tutto un insieme che ci portava a fare questo tipo di partita. L'abbiamo approcciata male, con la testa pensavamo di essere belli e invece queste partite vanno affrontate col coltello fra i denti".

Sui cambi: "Se ho i giocatori bravi li metto in campo. In tante altre partite, non perché gli altri ragazzi non abbiano le stesse qualità ma perché sono giovani, non hanno la stessa capacità di incidere durante la partita. Esposito aveva una mezz'ora, Borini dieci minuti. Ho cercato di mettere dentro questo tipo di giocatori perché so cosa possono dare. Hanno personalità e qualità e l'hanno dimostrato".

Sulla zona playoff: "Alla fine non è cambiato niente perché chi è dietro ha fatto punti. Dobbiamo guardare alla prossima partita. Il nostro obiettivo è dare continuità e non pensare di essere arrivati alla fine. Ora siamo solo all'inizio e dobbiamo andare forte".

Sui singoli: "De Luca ha tutto per fare il centravanti. E' un giocatore di una certa caratura fisica, gol li ha sempre fatti. E' stato fermo un anno, ha avuto bisogno di un po' di adattamento e sta dimostrando che sta bene. Kasami ha bisogno di star bene e allenarsi per trovare condizione fisica. Sta migliorando ma può fare anche di più. Recuperi per il Bari? Vediamo se Murru o Benedetti possono rientrare in campo questa settimana. L'importante è che chi stia bene non abbia acciacchi".

Sul tifo: "Giocare davanti a questo pubblico ti trascina. Abbiamo visto come ci spingeva e come aveva voglia di portare a casa il risultato come noi. Quando metti insieme queste componenti, i risultati arrivano. Non bisogna mollare perché la strada è lunga, bisogna cercare di dare continuità. Non pensiamo troppo in là ma alla prossima partita".