Sampdoria, Pirlo ammette: "Mi sento in discussione, giusti i fischi della gente"

"È un momento così, siamo andati in vantaggio e poi prendi gol su un cross. Normale andare in difficoltà, anche se ad inizio secondo tempo abbiamo reagito. Momento triste dove manchiamo di lucidità, e questo in campo si vede". Lo ha detto Andrea Pirlo, dopo la sconfitta interna con il Catanzaro.

L'allenatore della Sampdoria ha aggiunto: "I duelli persi? Ne abbiamo parlato tanto durante la settimana e i ragazzi sono consapevoli che manchi un po’ di cattiveria. Dobbiamo trovarla perché giocare con la Sampdoria e giocare in questo stadio deve portarci a essere più incisivi. Abbiamo preso due gol stupidi, il primo su un mezzo cross e il secondo su una mancata marcatura. Disattenzioni che in questo momento stiamo pagando".

Pirlo ha aggiunto: "La mia situazione? Quando un allenatore non vince è sempre in discussione. Pedrola? Ha sentito tirare dietro sul fallo di Ghion. Nessuno di noi pensava di essere in questa situazione all’8ª di campionato. Sapevamo che sarebbe stata dura ma ci siamo complicati la vita da soli. I fischi dei tifosi sono giusti, hanno ragione a fischiare quando la loro squadra non vince. È normale che non siano soddisfatti ma siamo in grado di reagire".