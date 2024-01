Sampdoria, Piccini si presenta: "Quando ho saputo dell'interesse blucerchiato, ho fatto tutto il possibile per venire qua"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Cristiano Piccini, da nuovo difensore della Sampdoria, ha svolto i primi allenamenti con la squadra dopo aver superato le visite mediche e aver apposto la firma su un contratto con scadenza 30 giugno 2024.

Un rinforzo d'esperienza per Andrea Pirlo, che ora potrà aggiungere peso nello spogliatoio. Classe' 92, l'ex Magdeburgo, ha vestito in carriera maglie pesanti, alzando anche al cielo una Coppa del Re vincendo in finale contro il Barcellona ai tempi del Valencia.

"Avevo tanta voglia di tornare in Italia - le parole del neo blucerchiato - Sono contento di farlo in un club così importante e storico. Non ci è voluto molto per convincermi a venire qua, quando ho saputo della possibilità mi sono attivato per far sì che l'affare si concludesse. Essere allenato da mister Pirlo è un onore. Il ruolo? Ho fatto gran parte della carriera da terzino, ma negli ultimi due anni sono stato adattato a difensore centrale, mi trovo molto bene in questa posizione. Sono qui per aiutare e per riprendere quello che ho perso negli anni, porto esperienza e grande voglia".