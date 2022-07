Sampdoria, piace Rog del Cagliari. Verre potrebbe essere la pedina di scambio

di Redazione

Il club sardo vuole levarsi un ingaggio pesante. Nelle ultime ore si è inserito anche l'Eintracht Francoforte

La Sampdoria è al lavoro per provare a dare a Giampaolo il maggior numero di potenziali titolari già per il ritiro di Ponte di Legno. Nelle ultime ore ha preso campo una trattativa con il Cagliari per il centrocampista Marko Rog, reduce da due brutti infortuni ma rientrato bene nel finale di stagione.

Al club sardo potrebbe interessare uno scambio con Verre reduce dall'esperienza con l'Empoli. Nelle ultime ore su Rog hanno messo gli occhi anche i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.