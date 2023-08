Sampdoria, Pereyra a un passo: pronto un contratto triennale

Roberto Pereyra è davvero molto vicino alla Sampdoria. L'ex giocatore di Juventus, Udinese e Watford pare abbia sciolto le riserve in queste ore e potrebbe raggiungere Genova a inizio settimana per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherebbe ai blucerchiati.

Per il giocatore pronto un triennale da 700 mila euro a stagione (con ritocco verso l'alto in caso di promozione in Serie A). Un ruolo determinante l'ha giocato Andrea Pirlo: l'attuale tecnico della Samp è stato compagno di squadra proprio del 'Tucu' argentino alla Juventus e i due hanno stretto un ottimo rapporto. Nei due anni di militanza con la Vecchia Signora il classe '91 ha messo in bacheca due Scudetti, altrettante Coppa Italia e una Supercoppa, prima di trasferirsi al Watford in Inghilterra.

Per il reparto offensivo dei blucerchiati si tratterebbe di un colpo importantissimo per la categoria, dando quella dose di esperienza determinante per puntare davvero in alto.