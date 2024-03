Sampdoria, Pedrola può tornare tra i convocati. Al rientro anche Piccini

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La Sampdoria continua la sua marcia di avvicinamento alla sfida di lunedì sera alle 20,30 con la Ternana, appuntamento che sarà seguito da Telenord con un'edizione speciale di Stadio Gol: la squadra di Pirlo, dopo la sosta, andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva per consolidare il posto nei play off promozione.

Finalmente potrà tornare nella lista dei convocati anche Estanis Pedrola, assente dallo scorso mese di ottobre. Si avvicina il rientro in gruppo pure per Cristiano Piccini, sebbene il giovane Leoni stia offrendo buone garanzie in difesa. L'esperto difensore andrà comunque in panchina, pronto a scendere in campo in caso di necessità.

Progressi anche per Matteo Ricci mentre Askildsen è rimasto a riposo a causa di un attacco influenzale. Di ritorno dalle nazionali Ghilardi, in gol con l'Under 21 e Stojanovic.

Ancora indisponibili Benedetti - il cui infortunio muscolare al polpaccio lo costringerà a restare fuori almeno un mese - e Sebastiano Esposito, tanto talentuoso quanto fragile. La sua presenza a singhiozzo ha condizionato molto il cammino della Samp, anche se ora con Verre, Borini e Pedrola in più il reparto offensivo di Pirlo ha più frecce al proprio arco.

Lunedì sera al "Ferraris" non ci sarà il presidente, Matteo Manfredi, che si è concesso qualche giorno di vacanza con la famiglia a Dubai. "Non vado in cerca di investitori", ha scherzato. La società sarà rappresentata dall'amministratore delegato, Raffaele Fiorella.