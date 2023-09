Sampdoria, pareggio in rimonta a Cremona: Pedrola risponde a Pickel (1-1). Yepes reclama un rigore

CREMONA - La Cremonese di Ballardini e la Sampdoria di Pirlo si sfidano allo stadio "Zini" di Cremona, dove sono presenti oltre 600 tifosi blucerchiati (trasferta aperta solo ai possessori di tessera del tifoso). Una delegazione della Samp, con Nicola Legrottaglie e Andrea Mancini, si è recata al murales in memoria di Gianluca Vialli omaggiando il nipote Riccardo con una maglia.

Ecco le formazioni ufficiali:

Cremonese (4-3-2-1): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Quagliata; Collocolo, Bertolacci, Pickel; Vazquez, Buonaiuto; Coda. Allenatore: Ballardini.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Stojanovic (66' Vieira), Ferrari, Ghilardi, Murru; Depaoli, Ricci (1' st Yepes), Verre (86' Girelli); Pedrola, La Gumina (66' Delle Monache), Borini (86' Esposito). Allenatore Andrea Pirlo.

Dopo qualche minuto di studio, la Cremonese tenta l'affondo con Bonaiuto, ma la sua conclusione non crea problemi a Stankovic. I padroni si casa insistono e arriva un altro tiro senza pretese dello stesso Bonaiuto. La Samp si scuote e Verre ci prova dentro l'area ma viene murato da un difensore.

Al 18' ancora Bonaiuto, scatenato, mette in mezzo un pallone su cui Coda non arriva per un soffio. Poco dopo ancora l'ex centravanti del Genoa si rende pericoloso ma il suo sinistro viene respinto da Ferrari con il corpo.

Al 25' si accende Pedrola, dribbling e traversone rasoterra che La Gumina non intercetta. Ma è la Cremonese a passare in vantaggio: doppia respinta di Stankovic che nulla può sulla terza conclusione ravvicinata di Pickel.

La Samp accusa il colpo e fatica a organizzare una reazione. L'unico a tentare di combinare qualcosa è Pedrola, che cerca il pareggio con un diagonale di poco fuori. Al 42' si accende una pericolosa mischia in area blucerchiata, senza conseguenze. Sul finire del tempo Borini, ben servito da Pedrola, ciabatta il pallone e non trova la porta da ottima posizione.

Il primo tempo finisce con il risultato di 1-0 per la Cremonese.

Inizia la ripresa e nelle fila della Samp c'è Yepes al posto di Ricci. Alla Samp capita subito una grande occasione, Pedrola, sempre lui, assiste in area Yepes che spreca tutto con un tiro telefonato al portiere avversario.

La Cremonese sfiora il raddoppio, provvidenziale il salvataggio sulla linea di Ferrari. Al quarto d'ora la Samp raggiunge il pareggio con Pedrola, che capitalizza al meglio un assist di tacco di Borini, a sua volta servito da La Gumina. Il tiro secco dello spagnolo sorprende Sarr.

Pirlo toglie Stojanovic (ammonito) e inserisce Vieira mentre Depaoli scala in difesa. Delle Monache prende il posto di La Gumina e Borini va a fare il centravanti. Nella Cremonese esce Coda, Ballardini manda in campo tre forze fresche.

Al 75' la Sampdoria reclama un rigore per atterramento di Yepes in area, ma l'arbitro consulta il Var e non concede il penalty. Episodio quantomeno discutibile. All'81' Borini, sugli sviluppi di un corner, si divora il raddoppio. La Cremonese risponde con Vazquez, ma Stankovic è bravissimo a deviare il tiro ravvicinato in calcio d'angolo. Il giovane portiere serbo si ripete compiendo un miracolo su un colpo di testa velenosissimo.

Esordio per Esposito, che rileva Borini mentre Girelli prende il posto di Verre. E proprio Esposito su punizione sfiora il 2-1, sventato da Sarr in corner. Sei minuti di recupero. Ancora un'occasione per i padroni di casa, ma Stankovic non si fa irretire e neutralizza.

Finisce 1-1, buon pareggio per la formazione di Pirlo al termine di una partita aperta. Resta da chiarire l'episodio del presunto rigore negato a Yepes. Per la Samp il bilancio delle prime quattro giornate è di una vittoria, due sconfitte e un pareggio. Alla ripresa dopo la sosta lunedì 18 al Ferraris alle 20,30 arriverà il Cittadella.