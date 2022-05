Sampdoria, Panconi: "Sulla cessione aspettiamo, restando concreti e realisti"

di Marco Innocenti

Lunedì il CdA blucerchiato dovrebbe svelare il nome dell'advisor scelto per la vendita della società

Lunedì la riunione del Consiglio di Amministrazione che dovrebbe mettere un nuovo tassello sulla strada della cessione della Sampdoria. Nel frattempo, a fare il punto della situazione, ci ha pensato Gianni Panconi, membro del CdA blucerchiato sulle colonne del Secolo XIX. "Questo CdA - ha detto Panconi - ha obiettivi precisi che non cambiano. Il primo, la salvezza, è stato raggiunto. Sull’iscrizione al prossimo campionato siamo più che tranquilli. Sulla cessione, aspettiamo, restando concreti e realisti".

Reduce dalla cena di gala della Lega Serie A a New York, Panconi ne traccia il bilancio: "La cena si è svolta nelle sale egizie, con oltre 300 invitati tra dirigenti di club, fondi di caratura mondiale, banche, televisioni - ha spiegato - Noi e lo Spezia, con il presidente Platek, abbiamo rappresentato la Liguria. Abbiamo ricevuto tante manifestazione di apprezzamento e di simpatia per la Sampdoria, per la maglia blucerchiata. Non abbiamo incontrato nessun potenziale investitore o acquirente. Però qualche biglietto da visita lo abbiamo scambiato".