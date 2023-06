Sampdoria, nuove conferme sull'interesse di Qatar Sports Investments per quote della società

Nuove conferme sull'interessamento di Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Fondo sovrano QSI e del Paris Saint Germain, nei confronti della Sampdoria. Stavolta le indiscrezioni arrivano dal mondo del padel internazionale. Da poco, infatti, il presidente della Federazione internazionale padel, Luigi Carraro (figlio di Franco Carraro, ex presidente della Figc, del Coni e membro del Comitato olimpico internazionale), ha centrato l'obiettivo che si era prefissato all'inizio del secondo mandato di estendere ad altre otto nazioni l'affiliazione alla Fip. Tra questi Paesi, insieme con altri sette, c'è anche il Qatar.

E proprio in questo ambiente si è parlato apertamente del probabile, futuro ingresso di Qatar Sports Investments nell'azionariato della Sampdoria, come già accaduto con il Braga (Portogallo), di cui è stato rilevato da parte di QSI il 21,67% delle azioni. Nasser Al-Khelaifi e Andrea Radrizzani, neo proprietario della Sampdoria attraverso Aser Ventures insieme con Gestio Capital di Matteo Manfredi, hanno un'amicizia consolidata ed è per questo che l'ex patron del Leeds si è ripromesso di coinvolgerlo nella società blucerchiata, sia pure con una quota minoritaria.

Radrizzani e Manfredi hanno già convertito parte del prestito obbligazionario (per l'equivalente di circa sei milioni di euro), diluendo la parte di Massimo Ferrero, ora in minoranza. Nulla vieta che la restante fetta del Poc possa essere convertita da ulteriori investitori e QSI sarebbe tra quelli potenzialmente interessati.

Va ricordato che QSI, acronimo di Qatar Sports Investments, è un fondo nato nel 2005 a Doha in Qatar. Il fondo, presieduto da Nasser Al-Khelaifi, è specializzato in investimenti nel settore sportivo ed è subordinato al fondo sovrano del QAI, Qatar Authority Investments, il cui compito è quello di diversificare gli asset della nazione del Golfo Persico, per evitare che la ricchezza del paese sia troppo legata solo alla produzione di petrolio.

Naturalmente il coinvolgimento di QSI nella società blucerchiata potrà avvenire quando il progetto Radrizzani-Manfredi sarà decollato e diventerà attrattivo. Per concludere affari, insomma, non basta l'amicizia. Ecco perché i nuovi proprietari sono impegnati per rilanciare la Sampdoria il prima possibile. Nelle ultime ore, sul fronte del nuovo allenatore, ha intanto ripreso quota il nome di Marco Baroni, che ha ufficializzato il divorzio dal Lecce.