Sampdoria, nuova esotica avventura per l'ex Zenga: sarà direttore tecnico del Persita, in Indonesia

L'ex portiere e allenatore della Sampdoria, Walter Zenga, si lancia in una nuova esotica avventura: a partire dal 1° luglio sarà direttore tecnico del Persita, squadra attualmente al nono posto della massima serie indonesiana.

Zenga lo ha confermato nel corso di una trasmissione di Sky Sport: "Vado a mettere un altro carro armato nel mio personale Risiko, lo piazzerò in Indonesia dove andrò a fare il direttore tecnico di una squadra per le prossime due stagioni. Cambio vita un'altra volta e mi faccio un'altra bella esperienza per vedere tutto da un altro punto di vista, anche perché mi sento giovane perché come dice Ranieri devi sempre avere voglia e passione".

Dopo aver militato da calciatore negli Stati Uniti con i New England Revolution, Zenga ha allenato in tanti campionati esteri: dapprima proprio con gli staunitensi con cui aveva chiuso la carriera, poi avventure in Romania, Serbia, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Inghilterra e Turchia. Ora un nuovo ruolo e una nuova 'bandierina' da piantare. In rosa, nel Persita, troverà anche un calciatore italiano: è Christian Rontini, nato a Bagno a Ripoli e che ha anche la nazionalità filippina, selezione con cui ha giocato 4 partite.