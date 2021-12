Sampdoria, nota sulle accuse a Ferrero: "Nessuno ha distratto fondi dal club"

di Maria Grazia Barile

"La Sampdoria ha pagato a SportSpettacolo soltanto somme per importi dovuti sulla base di contratti esistenti da tempi precedenti alla gestione Ferrero"

Arriva una puntualizzazione della Sampdoria in merito alla notizia secondo cui Massimo Ferrero avrebbe utilizzato i finanziamenti Covid per pagare i debiti di altre società poi fallite e coinvolte nell’inchiesta della Guardia di Finanza, accusa che sarebbe stata inserita in un’informativa del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cosenza e già trasmessa alla Procura di Paola (https://telenord.it/sampdoria-la-finanza-ferrero-avrebbe-usato-i-sussidi-covid-del-club-per-interessi-personali-39848).

Ecco la nota del club blucerchiato: "La Sampdoria ha pagato a SportSpettacolo soltanto somme per importi dovuti sulla base di contratti esistenti da tempi precedenti alla gestione Ferrero, assolutamente congrui e coerenti. Quindi nessuno ha mai distratto fondi dalla Sampdoria".