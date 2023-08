Sampdoria, non solo Pereyra: seguiti Marin, Pellegrino, Esposito, Gabriel, Gonzalez e Stojanovic

La Sampdoria sta lavorando per potenziare la rosa a disposizione di Pirlo. La trattativa con Roberto Pereyra, 32enne centrocampista argentino svincolato dall'Udinese, è ben avviata sulla base di un contratto annuale a 1 milione di ingaggio con rinnovo e ritocco automatici per altri due anni in caso di promozione.

Per quanto riguarda l'altro argentino Marco Pellegrino, 21enne difensore del Platense, l'inserimento del Milan pronto a offrire 8 milioni sembra complicare i piani del Doria, che però potrebbe ottenere il calciatore in prestito potendolo far giocare con la dovuta continuità.

Si tratta anche per Gabriel, 19enne difensore brasiliano del Londrina, che potrebbe arrivare a titolo definitivo con il club di provenienza a riservarsi una percentuale sull'eventuale futura rivendita.

La Sampdoria punta anche a Sebastiano Esposito, 21enne attaccante dell'Inter e della Nazionale Under 21, stabiese come Quagliarella. "Credo nei prossimi giorni decideremo - dice il suo agente Mario Giuffredi - ma andrà al Verona o alla Sampdoria". Una delle alternative è Mirko Maric, 28enne punta che ha appena rinnovato il contratto con il Monza ma lo scorso anno non è mai stato utilizzato in campionato.

Fari accesi anche su Facundo Gonzalez, 20enne difensore uruguagio che la Juventus vuole mandare in prestito a giocare. La Sampdoria deve vedersela con la concorrenza della Salernitana, che si farebbe preferire per la categoria, e del Pisa.

Infine l'Empoli, che vuole Bartosz Bereszynski, punta a inserire nella contropartita per il difensore polacco il cartellino di Petar Stojanovic, 27enne difensore sloveno con 55 presenze nelle ultime due stagioni in Toscana.