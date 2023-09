Sampdoria: no a Santi Mina, l'ex Sabiri bocciato dalla Fiorentina e ceduto in Arabia

La Sampdoria rinuncia a Santi Mina, il 27enne attaccante spagnolo svincolato dal Celta Vigo. Troppo roventi le polemiche divampate sui social per le vicende extrasportive del calciatore, condannato in appello per violenza sessuale a 4 anni dopo essere stato denunciato da una ragazza per fatti del 2017 e in attesa del verdetto definitivo, alla luce anche di recenti casi simili. La dirigenza blucerchiata ha così preferito rinunciare al calciatore, che era stato proposto alla Sampdoria sul finire del mercato.



Per un sampdoriano mancato, un ex blucerchiato prosegue la sua eclissi. Abdelhamid Sabiri, che tanto aveva desiderato la Fiorentina al punto di autopubblicarsi in maglia viola sui social dopo l'acquisto con permanenza in prestito, non ha convinto Italiano. Il suo impatto col mondo gigliato è stato negativo, Italiano non lo ha mai impiegato in campionato e non lo ha incluso nella lista Uefa. Nel corso del mercato interno si era parlato di un prestito all'Empoli, ora la cessione definitiva - a scapito del contratto fino al 2026 - senza neppure una presenza ufficiale in viola. La destinazione è l'Arabia Saudita, il club l'Al Feiah, che in giornata farà svolgere a Sabiri le visite mediche. Il nazionale marocchino lascia così l'Italia, confermando come da ogni posto dove sia stato - da Ascoli alla Genova doriana fino alla Firenze viola - i congedi siano sempre caratterizzati da polemiche.