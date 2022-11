Sampdoria, migliaia in piazza per la manifestazione: "Ora basta"

Sono alcune migliaia i tifosi della Sampdoria che si sono radunati questa sera fuori dallo stadio Ferraris, sotto la Gradinata Sud, per dare vita ad una manifestazione di protesta contro la situazione critica in cui versano la squadra, in piena zona retrocessione, e la società, alle prese con problemi di bilancio. Nessuna bandiera così come era stato chiesto dagli organizzatori "perché non c'è nulla di festoso", avevano spiegato alla vigilia. Sono comparsi due striscioni, il primo che riporta la scritta 'Ora basta' e uno contro Edoardo Garrone. Nel mirino soprattutto Massimo Ferrero che il 6 dicembre potrebbe tornare presidente dopo l'interdizione di un anno dalle attività imprenditoriali che gli era stata inflitta dal giudice dopo le vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto. Ma come detto è nel mirino anche l'ex presidente Garrone, 'colpevole' di aver ceduto la Samp gratuitamente a Ferrero hanno ribadito i tifosi. In corteo i tifosi si sono diretti secondo il programma verso la sede della società a Corte Lambruschini nella zona di Brignole, in pieno centro a Genova.