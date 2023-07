Sampdoria: Mattia Baldini esce di scena, prosegue la ricerca del nuovo ds

Non rinnovati i contratti di Daniele Faggiano e Carlo Osti, anche Mattia Baldini sembra uscire di scena dall'orizzonte della nuova Sampdoria di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi.

I due nuovi comproprietari della società blucerchiata, al lavoro per ristrutturare l'organigramma, dopo aver scelto d'accordo col direttore generale Nicola Legrottaglie il tecnico Andrea Pirlo per la panchina, sono al lavoro per individuare il profilo adatto per il ruolo di direttore sportivo.

Secondo indiscrezioni, esce di scena anche Mattia Baldini, che era tornato al Doria nello scorso inverno, per sovrintendere al mercato invernale dettato da esigenze economiche più che tecniche. Baldini aveva già lavorato al Doria dal 2011 al 2014, come osservatore, partecipando a trattative come quelle che avrebbero portato in blucerchiato due futuri protagonisti della finale mondiale 2014, ovvero Mustafi e Romero. Ma non è stata trovata l'intesa coi nuovi comproprietari per una prosecuzione del rapporto.