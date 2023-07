Sampdoria: martedì 25 "duello" in tribunale Ferrero-Radrizzani, ci saranno solo gli avvocati e il presidio dei tifosi

Si discute martedì 25 luglio alle 15, al Tribunale civile di Genova, il ricorso d'urgenza presentato da Massimo Ferrero contro i nuovi azionisti di maggioranza della Sampdoria. Il Viperetta chiede, con procedura dettata dall'art. 700 del codice di procedura civile ("Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza"), che vengano impediti nuovi aumenti di capitale della società, in cui oggi l'ex proprietario si trova in minoranza.

I presupposti dell'accoglimento del ricorso, in base alla giurisprudenza, sono il "fumus boni juris" e il "periculum in mora": ovvero la parvenza di fondatezza di un reclamo che più passa il tempo e più renderebbe irreparabile la situazione. Requisiti che, secondo indiscrezioni, sembrerebbero difettare, tanto più che lo stesso Viperetta, nella famosa telefonata a Telenord della tarda serata del 30 maggio, ha rilasciato dichiarazioni apertamente contraddittorie rispetto alle mosse successive.

A decidere, sarà il giudice Paolo Gibelli, presumibilmente nel giro di due-tre giorni. Davanti a Palazzo di Giustizia, a ridosso della statua del Balilla, fin da un'ora prima dell'udienza, si sono dati appuntamento i tifosi che si riconoscono nella sigla collettiva "La Sud", ovvero i ragazzi dei gruppi, per un presidio simbolico a difesa della Sampdoria e contro l'ex proprietario. Ma sia Ferrero che Radrizzani non saranno presenti di persona, manderanno i loro avvocati, nella fattispecie Pieremilio Sammarco per l'ex patron e Francesco De Gregorio per la Sampdoria. Nella foto dello stato di whatsapp di Ferrero, da oggi pomeriggio compare un mazzetto di peperoncini rossi.