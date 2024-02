Sampdoria, Marta Elena Casanova: "Ringrazio la nuova proprietà, ma vorrei più dialogo con i tifosi"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ribadisco l'eterno "grazie" a Radrizzani e Manfredi per avere salvato la società, ma vorrei che la nuova proprietà avesse più dialogo con i tifosi, questo aiuterebbe a fare andare meglio anche le cose sul campo. Da Quagliarella a Lanna passando per il dottor Baldari, nella Sampdoria attuale sta un po' venendo meno lo spirito di appartenenza che invece è importante, su questo si sono fondate intere generazioni di tifosi. Io vivo e lavoro a Milano, ma ogni quindici giorni scendo a Genova per vedere la Sampdoria in Gradinata Sud".

Lo ha detto a Forever Samp la giornalista, scrittrice e speaker radiofonica Marta Elena Casanova in collegamento da Milano, dove lavora come free lance per Tg Com 24 e Bla Bla Network.

Ecco il suo video intervento, la puntata integrale è disponibile sul sito telenord.it nella sezione dedicata a Forever Samp.