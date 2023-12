Sampdoria, lo sprint finale: i tifosi si mobilitano per dare la carica contro Feralpi e Bari

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La Sampdoria avanza a grandi falcate verso la Feralpi Salò: sabato al Ferraris i blucerchiati puntano a ottenere il terzo successo consecutivo, per quello che sarebbe il secondo filotto stagionale con tre bottini pieni. Se non fosse stato per la debacle di Brescia, Andrea Pirlo e i suoi ragazzi sarebbero in striscia positiva da sei partite: l'obiettivo ora è chiudere al meglio il 2023 davanti ai propri tifosi, sfruttando al massimo il doppio turno casalingo. E proprio al 'Ferraris' si prevede un'affluenza significativa: oltre ai soliti 18224 abbonati, sono stati acquistati circa 400 carnet comprensivi delle partite contro Feralpi e Bari, mentre i tagliandi singoli ammontano a 1600 per i singoli incontri. Totale di 2000 paganti, ma ci sono ancora un paio di giorni di tempo per incrementare i numeri. L'avversario è di quelli da non sottovalutare: i Leoni del Garda stanno attraversando una stagione difficile, complice anche il fatto di giocare a Piacenza le gare casalinghe. L'ultimo posto non deve tuttavia ingannare, anche perchè lo scorso turno è stata nientemeno che la Cremonese a cadere al 'Garilli'. Un successo che ha ridato entusiasmo e ossigeno a una squadra che necessitava assolutamente di una scintilla. Per quanto riguarda gli infortunati Andrea Pirlo deve continuare a fare a meno dei lungodegenti Ferrari, Pedrola e Borini, oltre a Vieira e Barreca, mentre Simone Giordano si sta ritagliando uno spazio importante nell'insolito ruolo di mezzala: la sua facilità di corsa, unita a un mancino molto educato, ne fanno il prototipo di giocatoreperfetto per affrontare una situazione emergenziale. Pienamente recuperato anche Benedetti, squalificato invece Nino La Gumina.