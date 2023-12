Sampdoria, le scuse di Kasami: "Il mio gesto è costato il risultato, me ne assumo le responsabilità e prometto che non si ripeterà"

Pajtim Kasami, espulso intorno alla mezzora del match di ieri contro la Feralpi Salò sul risultato di 1-2 per gli ospiti, ha voluto riportare sulla sua pagina Instagram le scuse per aver lasciato la squadra in dieci in un momento cruciale. Esposito aveva infatti appena segnato l'1-2 che aveva ridato entusiasmo alla Samp, ma la gomitata dello svizzero a un avversario ha portato al rosso diretto.

"Voglio scusarmi con tutti, compagni, staff e tifosi, per questa reazione inappropriata che ho avuto sul campo - si legge dal post - Sono consapevole che il mio gesto sia costato il risultato, e per questo sono molto dispiaciuto. Mi assumo tutte le responsabilità e vi prometto che non succederà più. Bravi ragazzi per aver continuato a lottare fino all'ultimo minuto, e un grazie ai tifosi per non aver mai smesso di sostenere la squadra, come ogni partita. Forza Samp".