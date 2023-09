Sampdoria, le scelte di Pirlo per sfatare il tabù "Ferraris" contro il Cittadella

Indisponibili gli infortunati Ferrari (cinque, sei mesi di stop), Benedetti (due mesi) e De Luca (da monitorare), Andrea Pirlo sembra orientato a puntare sul sicuro per la sfida di lunedì sera in posticipo contro il Cittadella di Gorini al "Ferraris", dove i blucerchiati non hanno raccolto ancora un punto. Addirittura, conteggiando anche la stagione precedente, l'ultimo successo della Sampdoria a Marassi risale al 19 marzo scorso (3-1 al Verona).

L'allenatore blucerchiato dovrebbe schierare Stankovic tra i pali, la linea difensiva con Stojanovic, Ghilardi, Murru e Barreca (in ballottaggio con Giordano), a centrocampo Depaoli, Ricci e Verre, davanti Pedrola, La Gumina e Borini. Ma la sorpresa potrebbe arrivare proprio nel reparto offensivo, con Borini centravanti al posto di La Gumina e Delle Monache esterno.

A partita in corso, inoltre, potrebbe esserci spazio per il neo acquisto Kasami (centrocampista simile a Verre ma più strutturato fisicamente) e Facundo Gonzalez in retroguardia. Pirlo si prenderà tutto il tempo necessario per decidere, allo stato attuale non è escluso anche un ballottaggio tra Yepes e Ricci: molto dipenderà dalle condizioni di quest'ultimo, poiché il play avrà il compito di cercare di inibire il trequartista del Cittadella, l'ex blucerchiato Andrea Tessiore.

La partita tra Sampdoria e Cittadella sarà seguita in tempo reale nel corso de Il Derby del Lunedì, in onda su Telenord a partira dalle ore 20.