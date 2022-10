Sampdoria, Lanna: "Il cda non si dimette". Romei: "Ad oggi nessun bonifico. Momento difficile, ma vogliamo salvare la società"

Il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, prende ancora una volta le distanze da Massimo Ferrero, che lunedì pomeriggio è apparso in uno skybox dello stadio Ferraris, da cui ha assistito a parte di Sampdoria-Roma, prima di lasciare l'impianto a seguito di una forte contestazione. L'attuale numero uno blucerchiato, nel corso di un incontro con la stampa, ha precisato: "Assicuro che nessuno di noi sapeva che Ferrero sarebbe arrivato allo stadio. Dimissioni? Escluso".

Il vicepresidente Romei ha aggiunto, invece, per quanto riguarda la società: "Noi lavoriamo in autonomia e vogliamo salvare la Sampdoria anche se il momento non è facile. Abbiamo bisogno di credibilità all'esterno. Cerchiamo di lavorare serenamente: nessuno fa interessi per amicizia, agiamo con grande onestà intellettuale. Nessuno di noi è attaccata alla sedia: non sbarriamo la strada a chi dimostrasse affidabilità. Noi siamo qua e vuol dire che i presupposti per andare avanti ci sono tutti (a livello di gestione della società, ndr)".

Sulle trattative per la cessione della società: "Tra luglio e agosto c'è stata una trattativa molto approfondita (il riferimento sembra essere a Cerberus, ndr). Vidal è in costante contatto con aspiranti compratori e attende che arrivino i soldi per portare avanti le trattative. Ad oggi niente bonifico".

Interviene anche Panconi: "Se oggi ci chiama Vidal e annuncia che i soldi sono arrivati, noi festeggiamo".