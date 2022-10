Sampdoria, Lanna: "Ancora non ci sono i soldi: da quel che so li metteranno gli arabi, ma chissà quando"

Intervista del presidente della Sampdoria Marco Lanna sulle pagine del 'Messaggero': il numero uno blucerchiato, peraltro ex Roma, ha fatto il punto sulla situazione societaria: "Mi sono preso una patata bollente? Una patatona. L'ho fatto per passione e per amore della Samp e sono contento, ma ogni giorno è dura e non è facile. Aspettiamo compratori, sì. Quando sono arrivato mi era stato assicurato che entro giugno, con la salvezza, sarebbero arrivati. Siamo ad ottobre: al momento i soldi non ci sono. Da quello che so, gli arabi li metteranno. Poi, magari non arriveranno o arriveranno chissà quando, non posso saperlo. Noi stiamo facendo il possibile, quasi a costo zero, per restare in piedi".