Sampdoria, Lanna a Ponte di Legno: "Nessuna fretta sul mercato. Cessione? Ci vorrà ancora un po' di tempo...."

di Matteo Angeli

DAL NOSTRO INVIATO

A PONTE DI LEGNO

Il presidente della Sampdoria Marco Lanna è arrivato in ritiro. Prima il pranzo con la squadra poi eccolo al campo per assistere all'allenamento del pomeriggio.

"Mi sembrava giusto essere qui - spiega - starò fino a domani, tornerò a Genova dopo la gara con il Parma. Le notizie che ho è di una squadra che lavora bene, un gruppo compatto che ha voglia di dimostrare qualcosa".

Una battuta sul mercato. "Penso che la squadra che abbiamo oggi sia in grado di dire la sua in campionato, poi se ci sarà da fare qualche operazione la faremo. Thorsby? Eè arrivato oggi, sentiremo quello che vuole fare e anche noi prenderemo le nostre decisioni".

Quindi sulla cessione della società. "Non sappiamo molto, l'ho sempre detto - conclude Lanna - di sicuro non sarà una cosa che si sbloccherà a breve.Ci vorrà ancora qualche mese, anche de davvero io so poco".