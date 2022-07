Sampdoria, domani sera a Ponte di Legno la presentazione della squadra

di Matteo Angeli

DAL NOSTRO INVIATO

A PONTE DI LEGNO

Festa in piazza domani sera per la squadra blucerchiata che sarà presentata ufficialmente ai tifosi. Sul palco, salvo sorprese dell'ultim'ora, non ci saranno volti nuovi considerato che il mercato in entrata non si è ancora sbloccato.

Nella piazza principale di Ponte di Legno saliranno i giocatori che hanno conquistato la salvezza fatta eccezione per Ekdal che èpassato allo Spezia. Saliranno probabilmente anche quelli destinati a lasciare i compagni come Bonazzoli, Falcone e De Luca.

Intanto questa mattina Giampaolo ha dato alla squadra la prima mezza giornata di riposo. Dopo i primi giorni molto "tosti" con due allenamenti al giorno, oggi qui il primo stop.

Alcuni giocatori sono andati a passeggio per le vie del paese, altri alla ricerca di qualche sentiero e altri ancora sono rimasti in hotel.

Alle 17.30 si torna in campo.