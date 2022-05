Sampdoria, la spinta del pubblico: già 13mile le presenze con la Fiorentina

di Edoardo Cozza

Oltre 4mila biglietti venduti in vista della delicata sfida salvezza di lunedì pomeriggio, a cui si aggiungeranno gli oltre 9mila abbonati

La Sampdoria va a caccia degli ultimi punti salvezza: la sfida decisiva potrebbe essere quella di lunedì pomeriggio con la Fiorentina. I blucerchiati saranno "circondati" da un Ferraris che darà una spinta importante: a oggi sono 13mila le presenze già confermate sugli spalti.

Oltre ai 9mila abbonati, sono già stati venduti 4300 bliglietti per la partita con la squadra di Vincenzo Italiano, che arriverà a Genova per giocarsi le posizioni valevoli per le competizioni europee. Una gara molto delicata, ma la spinta del pubblico non mancherà di certo alla squadra blucerchiata.