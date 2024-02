Sampdoria, la rimonta del Modena è di... rigore: a Marassi finisce 2-2

La Sampdoria dura un tempo e non riesce a difendere il doppio vantaggio maturato nella prima frazione, nella ripresa il Modena rimonta con due rigori, uno concesso dal Var. E' un pari amaro.

Il Modena sembra partire meglio e crea un paio di situazioni pericolose in area doriana, per fortuna senza conseguenze. Sul fronte blucerchiato si registra una punizione di Esposito che si infrange sulla barriera, seguita da un colpo di testa di Alvarez deviato sul fondo da Seculin. Poi la sblocca Facundo su colpo di testa da calcio d'angolo. Alla mezz'ora Piccini si infortuna alla testa e rientra con una vistosa fasciatura. Il raddoppio è di Alvarez, con un gran tiro dalla distanza. Nel finale di tempo Kasami colpisce la traversa. Risponde il Modena con Abiuso che obbliga Stankovic a un grande intervento. Si va alla pausa sul 2-0.



Nella ripresa il Doria prova a gestire, contenendo un Modena che prova a risalire la china. Il Var esamina un tocco di mano di Piccini sfuggito alla Ferrieri Caputi e assegna al Modena il rigore che Palumbo trasforma accorciando le distanze. Il pari di Gliozzi su colpo di testa, su rimbalzo dalla traversa, viene annullato per fallo dello stesso Gliozzi su Facundo, tra le proteste dei gialloblù. Arriva il secondo rigore per il Modena per fallo di Stojanovic su Ponsi. Anche qui cè controllo del Var, Gariglio è Meraviglia convalidano la decisione del campo. Ancora Palumbo dal dischetto non sbaglia ed è 2-2. Il finale diventa così incandescente, ma le due squadre sembrano stanche e appagate: non succede più niente. E' un pari che lascia l'amaro in bocca.

SAMPDORIA-MODENA 2-2

RETI: 22' Gonzalez, 33' Alvarez, 59' Palumbo (r), 82' Palumbo (r)

SAMPDORIA: Stankovic, Depaoli (60' Stojanovic), Piccini (72' Leoni) Gonzalez, Giordano, Kasami, Yepes Laut, Askildsen, Esposito (72' Darboe) Alvarez (88' Ntanda), De Luca. All. Pirlo.

MODENA: Seculin; Riccio, Zaro, Cauz; Ponsi (72' Cotali) Battistella (83' Di Stefano) Gerli, Palumbo, Corrado (71' Santoro); Gliozzi (83' Magnino), Abiuso. All. Bianco.

ARBITRO: Ferrieri-Caputi di Livorno.

NOTE: ammoniti Battistella, Palumbo, Depaoli, Esposito, Yepes Laut, Santoro.