Sampdoria, la Next Gen impressiona Pirlo: Stoppa, Giordano e Delle Monache sotto la lente d'ingrandimento

Con l'amichevole tra Sampdoria e Pro Patria si è concluso il ritiro a Livigno dei blucerchiati. Per Andrea Pirlo il bilancio può assolutamente essere positivo, l'ex tecnico della Juventus ha valutato la rosa a disposizione, soprattutto i tanti giovani sotto contratto. Se l'ultimo test match ha visto segnare tutti gli attaccanti più navigati, Borini, Gabbiadini e La Gumina (quest'ultimo decisamente più in palla rispetto alle amichevoli precedenti), nelle uscite precedenti erano stati i baby blucerchiati a essere gli attori protagonisti. Matteo Stoppa ha confermato buone qualità, Pirlo ha fiducia nel ragazzo e il fatto di affidarsi a lui per i calci piazzati è più che un indizio (diverse squadre di B si sono fatte avanti per un prestito, garantendogli diversi minuti in campo). C'è poi un Simone Giordano che, da genovese e sampdoriano, si augura di poter essere confermato in rosa per potersi giocare le sue carte sulla corsia mancina del reparto arretrato, nonostante richieste da Ascoli e Reggio Emilia. C'è poi il gioiellino Marco Delle Monache: il classe '05, leggermente affaticato a fine ritiro, non è sceso in campo contro la Pro Patria, ma i lampi di classe messi in evidenza tra Rappresentativa Valtellinese e Rapperswil Jona sono sotto gli occhi di tutti. Grande padronanza tecnica e velocità, oltre a colpi estrosi, lo rendono uno dei prospetti più interessanti della prossima Serie B: ai microfoni di Telenord ha confermato la piena volontà di voler restare in blucerchiato, Pirlo ha preso nota. A proposito di giovani, dal Milan è arrivato il 19enne Alesi in prestito: il mister della Samp vuole valutarlo per decidere se aggregarlo in prima squadra o lasciarlo in primavera.