Sampdoria, la burocrazia ferma Stankovic: slitta l'allenamento odierno

Qualche passaggio burocratico da sbrigare (le questioni legate al permesso di soggiorno per sé e per lo staff e la ratifica del Cda, che ha preso un po' di tempo in più rispetto al previsto, le visite mediche a cui anche gli allenatori si sottopongono) e poi Dejan Stankovic diventerà allenatore della Sampdoria.

Il tecnico serbo è arrivato a Genova in mattinata, poi apporà la firma sul contratto e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento a Bogliasco: la seduta, inizialmente programmata per stamattina, è stata portata invece al pomeriggio, per permettere a Stankovic di guidarla. In caso contrario sarebbe toccato ancora a Tufano, ma la riprogrammazione della giornata di lavoro in casa Samp si è resa necessaria per non far saltare un'altra giornata lavorativa all'ex centrocampista di Inter e Lazio.