Sampdoria, l'ex Quagliarella annuncia ufficialmente il ritiro: "Il fisico non regge"

"Il mio fisico non regge più, sono costretto a ritirarmi": così Fabio Quagliarella dà l'addio definitivo al calcio giocato in un'intervista a Sky Sport. L'ormai ex attaccante, che era rimasto svincolato dalla Sampdoria dopo la retrocessione, chiude la sua carriera con 182 gol in Serie A e 8 in Nazionale.

Il club blucerchiato è quello con cui ha segnato di più tra tutte le competizioni: 106 le reti messe a segno in 293 partite. L'ultimo sigillo resterà quello contro il Milan nello scorso maggio, in una pesante sconfitta per 5-1.