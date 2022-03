Sampdoria, il Venezia avverte: "Non possiamo più sbagliare"

di Redazione

Sconfitta di misura dalla Lazio nel posticipo, la squadra lagunare affronta con i blucerchiati il primo di tre scontri diretti fondamentali per le sue speranze di salvezza

Sconiftto 1-0 dalla Lazio nel posticipo al termine di una gara discreta ma troppo rinunciataria, il Venezia guarda già alla sfida con la Sampdoria. Il primo di tre scontri diretti (gli altri due con Spezia e Udinese) che diranno molto, quasi tutto, sulle sue possibilità di evitare la retrocessione. «C’è tutto il campionato nei prossimi impegni - ammette Gabriele Bertolini, il vice allenatore che l'altra sera ha preso posto in panchina al posto di mister Zanetti, squalificato - Volevamo dare una sensazione di squadra e rendere la vita dura alla Lazio. Più o meno ci siamo riusciti. Ora arrivano gli scontri diretti e per una squadra come noi sono fondamentali».

Non è il momento dei rimpianti. «Non ci siamo mai sentiti al sicuro, non possiamo permettercelo. In un certo periodo abbiamo incontrato squadre di alto livello ed è stato difficile fare punti, abbiamo buttato via punti che sarebbero stati fondamentali per noi. Questa partita ci deve dare la forza per affrontare le prossime sfide, dobbiamo prendere coraggio. Siamo una squadra che non crea poco, dobbiamo essere più concreti e avere più killer instict. Gli episodi dobbiamo essere bravi a farli girare dalla nostra parte, i pochi gol che facciamo devono valere tanto»