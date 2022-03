Sampdoria, sono già esauriti i biglietti per Venezia

di Redazione

I tifosi blucerchiati si sono subito mobilitati in vista di una delle partite più importanti e delicate di questo campionato: i 750 biglietti venduti in poche iore

Non erano molti, ma sono bastate poche ore per vederli esauriti. I 751 tagliandi messi a disposizione dal Venezia per i tifosi della Sampdoria sono già stati tutti venduti. Segno eloquente dell'importanza della posta in palio. Una gara da non fallire a nessun costo nella quale il supporto dei tifosi può fare la differenza. Intanto, la squadra, per ovviare alla chiusura dell'aeroporto, ha deciso di anticipare di un giorno l'abituale partenza della vigilia. Farà base a Mestre sabato dove attenderà la gara di domenica (ore 12.300)