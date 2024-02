Sampdoria, il mercato si chiude senza altri innesti: dentro Alvarez, Piccini e Darboe, in uscita La Gumina si accasa al Mirandes

Si è chiusa la sessione invernale di mercato ed è tempo di bilanci per la Sampdoria. L'obiettivo dichiarato della società era quello di abbattere il monte ingaggi per poter intervenire in entrata, a causa delle note problematiche legate all'indice di liquidità.

L'emergenza infortuni, che negli ultimi giorni ha coinvolto anche Benedetti e Murru (solo un sovraccarico per lui), ha imposto agli uomini mercato blucerchiati di trovare delle contromisure.

Il primo innesto è stato quello di Agustin Alvarez, 22enne attaccante arrivato in prestito dal Sassuolo. Il grave infortunio al legamento crociato gli ha impedito di trovare continuità dal maggio scorso a oggi, si è rivisto in campo nella parte finale del match contro il Parma a Marassi e poi da titolare nella vittoriosa trasferta di Cittadella. La migliore condizione è ancora da trovare, ma può essere una freccia preziosa nella faretra di Andrea Pirlo.

In difesa è arrivato l'esperto Cristiano Piccini, classe '92 svincolato dal Magdeburgo ed ex Valencia, Betis, Sporting Lisbona, Stella Rossa, Fiorentina. Un rinforzo di peso per un reparto falcidiato dagli infortuni, il centrale potrebbe esordire dal 1' già nel match di sabato contro il Modena.

Nell'ultimo giorno disponibile è invece arrivato Ebrima Darboe. Il gambiano, 22 anni, è un centrocampista che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Lask Linz in Austria, ma visto il poco spazio trovato ha preferito cambiare aria. E' reduce dall'esperienza in Coppa d'Africa con la sua Nazionale, competizione nella quale è sceso in campo due volte.

Preso anche il classe '06 Leoni: arriva dal Padova in prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda le uscite la società ha provato a piazzare diversi giocatori con alti ingaggi. L'unico a partire, alla fine, è stato Antonino La Gumina, che si è accasato al Mirandes in seconda serie spagnola (per lui trasferimento in prestito seccon fino a giungo, con ingaggio a carico del club iberico). Niente da fare per Valerio Verre, che ha prima valutato e poi rifiutato l'opportunità di firmare con l'Hatayspor (Turchia), si è poi manifestata la possibilità di uno scambio col Como tra lui e Baselli, ma anche in questo caso non se ne è fatto niente.

Interruzione dei prestiti, infine, per Lemina (che torna al PSG) e Panada (rientro all'Atalanta), mentre il giovane Marco Delle Monache va a titolo temporaneo al Vicenza in Serie C per trovare maggiore spazio. Ceduto anche Malagrida, sempre in terza serie, al Rimini.