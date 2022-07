Sampdoria, il conto alla rovescia di Torregrossa: vuole il Pisa

di Edoardo Cozza

L'attaccante e il countdown sui social: poche ore e il ritorno in nerazzurro sarà concretizzato

È tempo di conto alla rovescia per Ernesto Torregrossa: l'attaccante ha pubblicato un post, apparentemente enigmatico, sui social con un semplice conto alla rovescia. Ma il ticchettio della punta della Sampdoria si spiega con la possibile accelerazione del suo passaggio al Pisa, squadra nella quale ha militato nella seconda parte della scorsa stagione: il ritorno in nerazzurro è ormai cosa fatta, ballano pochi dettagli. Questione, appunto, di ore e Torregrossa dovrebbe vedere concretizzato il nuovo passaggio sotto la Torre pendente, con l'obiettivo di giocarsi la promozione in Serie A sfumata nella finale playoff lo scorso maggio contro il Monza.