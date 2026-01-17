Sampdoria. Gregucci: "Ci aspettavamo una gara diversa"

Il pareggio contro l’Entella lascia più ombre che luci e riporta in primo piano il momento delicato della squadra. In sala stampa Angelo Gregucci dribbla il tema del suo futuro: «Se sono a rischio non dovete chiederlo a me». Dalla società, intanto, trapela una fiducia di massima nei confronti dello staff tecnico.

Il tecnico blucerchiato non nasconde la delusione per la prestazione: «Ci aspettavamo una gara diversa. Abbiamo fatto un passo indietro e alcuni parametri non sono stati all’altezza. Nel finale siamo stati poco lucidi e la prestazione complessiva non è stata sufficiente». Parole che ricalcano, nei contenuti, quanto già emerso nelle ultime uscite.

Per Gregucci la strada resta una sola: lavorare. «Serve più solidità e continuità. Solo il campo può darci risposte concrete e permetterci di gestire meglio i momenti chiave delle partite». Un concetto che il tecnico ribadisce spesso, insieme all’importanza dei dettagli: in un campionato così equilibrato, ogni episodio può risultare determinante.

Tra i nodi da sciogliere c’è anche l’inserimento dei nuovi. L’intesa offensiva fatica a decollare e Brunori e Coda, finora, si sono cercati poco. «È normale incontrare difficoltà quando si gioca insieme da poco – spiega – ma con il lavoro l’amalgama arriverà. Ora dobbiamo restare lucidi e continuare a crescere».

La priorità resta la salvezza, un obiettivo che richiede consapevolezza e concretezza. L’Entella, secondo Gregucci, ha mostrato proprio questo: «Il tempo delle parole è finito. Dobbiamo dimostrare sul campo di aver capito che tipo di campionato stiamo facendo, essere più duri sugli episodi decisivi ed evitare errori che paghiamo a caro prezzo».

Chiusura dedicata a Esposito: «Ha qualità e personalità. Sta a noi inserirlo nel contesto giusto e metterlo nelle condizioni di incidere in questa fase della stagione».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.