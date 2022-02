Sampdoria, Giovinco non convocato per Milano: deve trovare la condizione

di Maria Grazia Barile

Restano a casa anche Yoshida e Askildsen. Tornano Quagliarella ed Ekdal

Sono 22 i giocatori della Sampdoria convocati per la trasferta al Meazza contro il Milan. Tra questi anche il difensore della Primavera Giovanni Bonfanti (maglia numero 35). Non convocato Giovinco, che deve trovare la migliore condizione. Restano a casa anche gli indisponibili Yoshida e Askildsen oltre al lungodegente Damsgaard e a Gabbiadini che ha chiuso anzitempo la stagione. Torna Ekdal, che ha scontato un turno di squalifica, e anche Quagliarella che non era stato convocato col Sassuolo. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Bonfanti, Colley, Conti, Ferrari, Magnani, Murru.

Centrocampisti: Candreva, Ekdal, Rincón, Sabiri, Sensi, Thorsby, Trimboli, Vieira.

Attaccanti: Caputo, Quagliarella, Supriaha.