Sampdoria, Giampaolo: "A San Siro col Milan nulla è scontato"

di Maria Grazia Barile

"Mai partire battuti, conto su Quagliarella. È una risorsa per la squadra e ci deve dare quel qualcosa in più per raggiungere l'obiettivo"

Ritorno a Milano da ex per Marco Giampaolo, un'esperienza non felice in rossonero durata solo 4 mesi e terminata con un esonero. Alla vigilia del lunch match, il tecnico non dà nulla per scontato: "È una partita importante per entrambe le squadre, il MIlan ha il suo obiettivo, noi ne abbiamo un altro, altrettanto importante. Noi dobbiamo fare la nostra parte e non pensare al fatto che non abbiamo i favori del pronostico. Mancano 14 partite e ogni punto è buono per raggiungere ciò che dobbiamo raggiungere. Giochiamo partita dopo partita senza guardare in faccia nessuno"..

Il tecnico sottolinea la qualità dell'avversario: "Il Milan è una squadra forte, che ha consapevolezza. Hanno giocatori di qualità e la capacità di attaccare e difendere sempre in maniera diversa. Non a caso sono lì. Hanno tanti pregi e pochi difetti. I tre punti con il Sassuolo erano necessari, ma la gara era difficile. Grazie a quel successo possiamo continuare a coltivare il nostro obiettivo, dobbiamo stare in questo tipo di campionato. A prescindere che si giochi con la prima della classe o meno. Mai partire battuti. La perdo sì se demerito, ma al 95° minuto e non prima di giocare"

Infine un accenno allo stop di Gabbiadini e a Giovinco: "Con l’infortunio di Gabbiadini ci dobbiamo convivere Ma io su Quagliarella ci conto, ora sta meglio. A Giovinco diamo tempo di maturare una buona condizione. Ai tifosi dico, in tutte queste battaglie, se abbiamo il pubblico al nostro fianco abbiamo più chance. A partire da quella di San Siro"