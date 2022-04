Sampdoria, Giampaolo: "Padroni del nostro destino: pensiamo solo alle nostre partite"

di Marco Innocenti

"Da qui alla fine saranno sette gare decisive ma non voglio tenere tutto in ballo fino all'ultima. Con le assenze ci conviviamo da tempo".

Scenderà in campo lunedì sera alle 20.45 al Dall'Ara, contro il Bologna e oggi Marco Giampaolo ha presentato a Bogliasco la gara della sua Sampdoria. "In questo momento siamo padroni del nostro destino - ha detto Giampaolo - Dobbiamo solo pensare a noi stessi, una condizione preferibile che dobbiamo essere bravi a mantenere da qui alla fine. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita. Pensare alla partita degli altri è solo un dispendio inutile di energie. Il Bologna è un'ottima squadra ma credo che la Samp non sia inferiore. Non credo nemmeno che le prossime tre partite siano determinanti, noi siamo attesi da sette partite determinanti. E spero di non arrivare all'ultima perché sennò quella sì che diventerebbe difficile".

Marco Giampaolo poi torna sulla sconfitta contro la Roma: "Non credo che in quella gara sia mancata la garra, la squadra ha fatto la prestazione giusta. Semmai c'è mancato un pizzico di qualità perché la squadra è stata sul pezzo dal primo all'ultimo minuto. Quando perdi si chiama in causa la garra, il non aver speso un fallo, tutte puttan***!".

"Con le assenze ci conviviamo. L'unica diversa è quella di Ekdal perché l'ho avuto a momenti alterni. Da Giovinco abbiamo potuto tirarci fuori poco, Damsgaard non l'ho mai avuto, Gabbiadini l'ho perso quasi subito. Conti ultimamente ha avuto problemi ma ci conviviamo da un po' e cerchiamo di sopperire. Io sono fiducioso perché chi scende in campo può fare la partita giusta".

Infine, un pensiero per il collega Sinisa Mihajlovic: "Lui è un combattente e l'ha dimostrato con i fatti nel momento più importante della sua vita. Ha gestito questo problema con la forza e il coraggio di un leone. E' un esempio e gli ffaccio un grande augurio di pronta guarigione".