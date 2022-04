Sampdoria-Genoa: i debuttanti della sfida

di Tiziana Cairati

Le prime volte al derby della Lanterna

Il derby dei debuttanti. Tra poco allo stadio "Ferraris" la Sampdoria sfida il Genoa nella partita più importante della stagione. Un crocevia che in caso di sconfitta potrebbe complicare decisamente la strada per la salvezza.

Debutti in casa Genoa

Il mercato di gennaio fatto dalla nuova proprietà, i 777Partners, ha cambito il volto della squadra puntando su calciatori giovani che vivranno da debuttanti la magia del derby: Silvan Hefti e Leo Ostigard, il centrocampista Morten Frendrup, l'esterno Albert Gudmundsson, Kelvin Yeboah. Sfide importanti sono state giocate da Nadiem Amiri, Riccardo Calafiori e Roberto Piccoli, ma mai fondamentali come quella di oggi. Ultimo debuttante, ma non certo per importanza, proprio il tecnico, Alexander Blessin.

Debutti in casa Sampdoria

Debutti anche in casa Samp come quello di Stefano Sensi, Abdelhamid Sabiri e Vladislav Supryaga.