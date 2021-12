Sampdoria, Gabbiadini, Depaoli e Torregrossa a parte. Yoshida torna in gruppo

di Alessandro Bacci

La Sampdoria prosegue la preparazione in vista dell'importantissima sfida di sabato con il Verona. A Marassi i blucerchiati cercano continuità dopo la preziosa vittoria ottenuta a Salerno. Mister D'Aversa per uscire dalla tempesta e per riportare la Samp in acque sicure non deve sbagliare le scelte contro un avversario che nel posticipo di Serie A contro l'Empoli ha mostrato i muscoli.

Il tecnico a Bogliasco non ha potuto contare su Gabbiadini, Depaoli e Torregrossa che hanno lavorato a parte, oltre a Prelec, Vieira e Damsgaard alle prese con i rispettivi infortuni. Per Depaoli un affaticamento muscolare al polpaccio destro, Gabbiadini è alle prese con un fastidio al ginocchio destro e Torregrossa non riesce a risolvere i problemi al polpaccio.

Nel corso della settimana D'Aversa avrà modo di valutare tutti gli elementi in rosa. La buona notizia riguarda Maya Yoshida che ha ripreso completamente a lavorare in gruppo e si candida per una maglia da titolare nonostante l'ottima prova di Ferrari a Salerno che metterà in crisi il tecnico nelle scelte. Meno tre al Verona, la Samp deve dimostarre di aver finalmente cambiato marcia.