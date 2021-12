Mercato Genoa e Sampdoria, Di Marzio a Telenord: "Destro e Criscito richiesti in Mls. L'Atalanta su Thorsby"

di Alessandro Bacci

L'esperto di calciomercato: "Difficile che possano partire a gennaio. Mancini potrebbe fare un pensierino su Destro in Nazionale"

Il calciomercato si avvicina e come direbbe il noto esperto Gianluca Di Marzio "il mercato non dorme mai". Di Marzio è intervenuto al Derby del Lunedì su telenord e tra i tanti argomenti ha parlato anche di Genoa e Sampdoria, con un occhio su quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il Genoa "i due giocatori che hanno mercato sono Destro e Criscito ma non sono in partenza. Li vogliono in Mls. Il Toronto ha delle idee molto importanti ma non credo che ci siano i margini. Criscito è legatissimo al Genoa e credo che vorrà finire la carriera lì. Destro è in un momento importantissimo e credo che si vorrà giocare anche il mondiale. Credo che se avrà quella continuità delle prime giornate, con un allenatore come Shevchenko e con la penuria di attaccanti in Serie A penso che Mancini potrebbe farci un pensierino. Dubito che potrebbe lasciare il nostro campionato."

"Il giocatore più richiesto della Sampdoria è Thorsby ma dubito che il presidente Ferrero voglia lasciarlo andare. È un giocatore prezioso per l'allenatore e che non va svenduto nel mercato di gennaio, anche se l'Atalanta è molto interessata a lui e aveva già fatto un'offerta. È un giocatore che piace molto a Giampiero Gasperini." Conclude Di Marzio.