Sampdoria-Entella, test a porte chiuse, finisce 3-1: cronaca e tabellino della partita

La Sampdoria regola per 3-1 al "Mugnaini" di Bogliasco la Virtus Entella di Chiavari, formazione di C con un recente passato in serie B. Al gol iniziale del biancoceleste Zamparo risponde subito Askildsen, poi nella ripresa Vieira firma il sorpasso e quasi allo scadere Borini fa tris dal dischetto.

Non c'è diretta tv, a differenza dei precedenti test con Valtellinese, Rapperswil Jona, Aurora Pro Patria e Alessandria, tutti trasmessi in esclusiva da Telenord sul canale 11 DT e in streaming, così come la nostra emittente trasmetterà sempre in esclusiva, domenica 6 agosto alle 18,30, Novara-Sampdoria che si giocherà al "D'Albertas" di Gozzano.

L'assenza delle telecamere, e di ogni spettatore per la caratteristica di gara a porte chiuse, si deve alla persistente condizione di cantiere, e alla conseguente inagibilità, del centro sportivo di Bogliasco, proprio nel giorno in cui emergono nuovi dettagli sulle operazioni spericolate condotte, secondo i pm, da Ferrero proprio in merito ai lavori per il "Mugnaini". Lavori per cui il Viperetta aveva chiesto e ottenuto un mutuo di 4,5 milioni dal Credito Sportivo del Coni: soldi ottenuti ma verisimilmente non usati a Bogliasco, visto che il centro sportivo resta un cantiere aperto ben lontano dalla fine dei lavori.

Si gioca quindi senza spettatori. Nel primo tempo passano i chiavaresi con Zamparo, pareggia il Doria con Askildsen. Nel finale di frazione Benedetti sfiora il vantaggio, con una conclusione forte da fuori area deviata in corner da De Lucia. Si va al riposo sul risultato di parità, dopo tre quarti d'ora equilibrati e non prodighi di spettacolo.



Dopo l'intervallo, Pirlo cambia tutti i giocatori di movimento. Al 69' Vieira porta in vantaggio i blucerchiati, che allungano nel finale con un rigore di Borini concesso dall'arbitro Volpi per fallo su Malagrida.



SAMPDORIA-VIRTUS ENTELLA 3-1

RETI: 17' Zamparo, 19' Askildsen, 69' Vieira, 87' Borini (rigore)

SAMPDORIA PT (4-3-3) : Ravaglia, Paoletti, Bereszynsky, Murru, Barreca; Askildsen, Panada, Benedetti; Stoppa, La Gumina, Delle Monache. All. Pirlo.

SAMPDORIA ST (4-3-3): Ravaglia, Depaoli, Ferrari, Lotjonen, Giordano: Leris, Malagrida, Vieira, Verre, De Luca, Borini. All. Pirlo.

VIRTUS ENTELLA (4-3-3): De Lucia; Bonini, Tomaselli, Meazzi, Corbari, Manzi, Faggioli, Petermann, Di Mario, Zamparo, Parodi (Paroni, Siaulys, Disanto, Clemenza, Favale, Zappella, Tascone, Siatounis, Lipani, Reali, Banfi, Bellotti, Giammarresi, Thioune). All. Volpe.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.