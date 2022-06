Sampdoria, ecco il programma del calendario estivo. Test con Parma e Brescia

di Redazione

I blucerchiati di Marco Giampaolo si raduneranno mercoledì 6 luglio, tre giorni dopo partenza per Ponte di Legno

Inzia a delinearsi il calendario estivo 2022/23 della Sampdoria, che per la settima stagione svolgerà il ritiro pre-campionato a Ponte di Legno.

Programma. I blucerchiati di Marco Giampaolo si raduneranno mercoledì 6 luglio, giorno a partire dal quale effettueranno una serie di visite e test tra Genova e il “Mugnaini” di Bogliasco. Il 9 luglio la squadra partirà poi alla volta dell’Alta Valle Camonica, dove alloggerà all’Hotel Mirella e si allenerà presso il centro sportivo di Temù.

Amichevoli. A Temù la Sampdoria affronterà in amichevole il Castiglione (Eccellenza lombarda), il Parma (Serie B) e il Bienno (Seconda Categoria bresciana) rispettivamente mercoledì 13, sabato 16 e domenica 17 luglio. Sempre sullo stesso campo, mercoledì 20 luglio, il percorso di preparazione in altura si concluderà con un avversario al momento da definire. Sabato 23 luglio, infine, sulla strada del ritorno la squadra blucerchiata sfiderà il Brescia (Serie B) allo stadio “Rigamonti”.

– Sampdoria vs Castiglione (mercoledì 13 luglio, ore 17.00, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Sampdoria vs Parma (sabato 16 luglio, ore 17.00, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Sampdoria vs Bienno (domenica 17 luglio, ore 17.00, centro sportivo di Temù, Brescia)*

– Sampdoria vs avvesario da definire (mercoledì 20 luglio, ore 17.00, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Brescia vs Sampdoria (sabato 23 luglio, ore 18.00, stadio “Rigamonti” di Brescia)