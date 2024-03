Sampdoria, ecco il nuovo componente del Cda: è Maheta Matteo Molango, capo del sindacato calciatori inglesi. Prende il posto di Lanna

Maheta Matteo Molango, ex calciatore italo-congolese nato in Svizzera e oggi capo del sindacato dei calciatori professionisti inglesi, è in procinto di diventare il nuovo componente del cda della Sampdoria al posto del dimissionario, ed ex presidente, Marco Lanna.

Classe 1982, cresciuto nell'Atletico Madrid e con trascorsi nel Brighton, nel Lincoln City e nel Wrexham, Molango prima di chiudere la carriera da calciatore si è laureato a Madrid in scienze politiche specializzandosi in diritto del lavoro e dello sport, maturando esperienze professionali e accademiche anche negli Stati Uniti tra Washington e New York.

È stato consulente dell'Atletico Madrid, seguendo le pratiche legali per rinnovi o trasferimenti di giocatori come Mandzukic, Griezmann e Filipe Luis; poi nel 2016 è diventato membro del cda del Mallorca, dopo l'acquisizione del club da parte della stella Nba Steve Nash.

Dopo un'esperienza in seno alla Fifa nel programma di formazione per nuovi dirigenti sportivi, è stato nominato capo del sindacato dei calciatori inglesi, per cui ha rinnovato accordi conrattuali e portato miglioramenti anche per i settori femminili.

Fa parte anche del Fifpro, il sindacato mondiale dei calciatori che ha la responsabilità di rappresentare oltre 66.000 calciatori professionisti provenienti da tutta Africa, Asia/Oceania, America centrale e settentrionale, Sud America ed Europa.