Sampdoria: è morto Renzo Uzzecchini, ex attaccante e allenatore delle giovanili

di Redazione

Cresciuto nel vivaio doriano si è spento a 87 anni nella sua casa di Sestri Levante. Giovedì i funerali

E' morto Renzo Uzzecchini, ex attaccante della Sampdoria e poi allenatore del settore giovanile. Uzzecchini si è spento all'età di 87 anni, nella sua abitazione di Sestri Levante.

Cresciuto nel vivaio doriano, 7 presenze in prima squadra tra il 1957 e il 1959, Uzzecchini è tornato dopo la fine della carriera nella Sampdoria dove è stato per 11 anni apprezzato allenatore nelle giovanili.

Come allenatore in Serie A, B e C si era seduto sulle panchine di Mantova, Livorno, Vasto e Olbia. Nel settembre 1986 il Sestri Levante è stata una delle prime società a vantare il Cas, Centro avviamento allo sport, grazie proprio a Uzzecchini, all'epoca responsabile della scuola calcio corsara.

I funerali si svolgeranno giovedì 30 giugno alle ore 10 nella chiesa di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante. Lascia la moglie Gabriella, le figlie Francesca e Marcella,