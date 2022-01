Sampdoria e Bologna al lavoro per lo scambio Verre-Vignato

di Marco Innocenti

D'Aversa troverebbe così l'esterno offensivo utile per passare al 4-3-3

Si starebbe trattando, fra Sampdoria e Bologna, per uno scambio di giocatori. Sul tavolo i cartellini di Verre e Vignato. L'idea sarebbe quella di portare a Bogliasco l'esterno d'attacco che permetterebbe a roberto D'Aversa di disporre di un uomo utile al passaggio (magari non fisso) al 4-3-3. L'operazione, nelle intenzioni delle due società, potrebbe concludersi sulla base di una cessione a titolo definitivo ma non è da escludere che, alla fine, si opti per uno scambio di prestiti fino a fine anno.